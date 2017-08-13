Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша

Источник: Reuters

Сотрудники магазина Carrefour вызвали полицию, увидев, как молодой человек, никого не стесняясь, в овощном отделе достал наркотик и начал его взвешивать. После задержания он заявил, что гашиш откопал в парке, а поскольку у него дома не было весов, ему пришла в голову идея воспользоваться общественными.

Стражи порядка заявили, что этого бруска хватило бы на 600 доз, примерная стоимость изъятого наркотика составляет около одной тысячи евро.