Городской совет Шарлотсвилла дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час

«Решение совета наделить шефа Томаса полномочиями объявлять комендантский час при необходимости было принято из предосторожности», — сказал Сигнер. «Мы сделали это, имея полную уверенность в том, что Томас и правоохранительные органы региона могут принять окончательное решение», — добавил он.

В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции «Единство правых» против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807−1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00 (19:00 мск), но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.

Позднее неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений покинул место происшествия задним ходом. Как сообщил ранее портал BuzzFeed, предполагаемый виновник происшествия был задержан полицией.