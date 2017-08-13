СМИ: в США предъявили обвинения в убийстве врезавшемуся в толпу мужчине

Источник: AP 2017

«Двадцатилетний Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и другие, связанные с наездом в центре города», — написал корреспондент телеканала Генри Графф в своем Twitter.

По данным Граффа, Филдса-младшего также обвиняют в умышленном нанесении повреждений и неспособности остановить транспортное средство, что повлекло за собой ДТП с жертвами. Корреспондент уточняет, что обвиняемый родом и штата Огайо.