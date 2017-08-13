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04:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в США предъявили обвинения в убийстве врезавшемуся в толпу мужчине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо, врезавшемуся на машине в толпу в центре американского Шарлоттсвилля, сообщает корреспондент телеканала NBC29.

Источник: AP 2017

«Двадцатилетний Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и другие, связанные с наездом в центре города», — написал корреспондент телеканала Генри Графф в своем Twitter.

По данным Граффа, Филдса-младшего также обвиняют в умышленном нанесении повреждений и неспособности остановить транспортное средство, что повлекло за собой ДТП с жертвами. Корреспондент уточняет, что обвиняемый родом и штата Огайо.

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Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. По данным врачей, погиб один и пострадали 19 человек.

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