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05:10 (мск), источник: ТАСС

В США из-за беспорядков в Вирджинии демонтируют еще два памятника конфедератам

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Мэр города Лексингтон (штат Кентукки) Джим Грей в связи с имевшими место в субботу ожесточенными столкновениями ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) решил в ускоренном порядке демонтировать два памятника конфедератам.

«Я принимаю меры с тем, чтобы переместить статуи конфедератов в историческое здание суда, — сообщил Грей. — Мы всесторонне рассмотрели этот вопрос и выслушали многих граждан. Трагические события в Шарлотсвилле привели к тому, что я выступил с этим заявлением раньше, я собирался сделать его на следующей неделе».

Мэр указал, что уже 15 августа попросит городской совет направить соответствующее прошение в комиссию по сохранению памятников истории в Кентукки.

Наследие рабовладельческого Юга

По сведениям местной газеты Lexington Herald-Leader, речь идет о статуях Джона Ханта Моргана и Джона Кэбелла Брикенриджа в центре города. Оба они были генералами в армии конфедератов.

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны (1861−1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено.

Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников деятелей Конфедерации, которые особенно популярны в южных штатах, разгорелась в стране с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф, застрелил девять темнокожих прихожан церкви.

После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов. Руф был приговорен к смертной казни.

После этого в целом ряде штатов убрали флаги, статуи и прочую символику южан. В их числе Алабама, Вирджиния, Луизиана, Южная и Северная Каролина. Нередко это сопровождалось протестами правых и сторонников превосходства белой расы.

Столкновения в Вирджинии

Причиной выступления ультраправых в субботу в Шарлотсвилле стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии южан Роберту Эдварду Ли.

Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в ожесточенные столкновения с их противниками. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.

Во время беспорядков автомобиль на большой скорости въехал в толпу активистов. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.

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