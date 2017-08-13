Под Красноярском в лесу через 4 дня нашли 88-летнего мужчину

Четыре дня мужчину искали, а окрестных лесах и вдоль трасс. Было известно, что пожилой человек плохо видит и слышит. Надежды оставалось совсем мало, когда вечером 12 августа волонтёрам позвонили люди и рассказали, что видели похожего на пропавшего человека в лесу. На указанное место выехали два волонтёра и внучка. Он нашли престарелого человека, лежащего под деревом, слабого, но живого. У него было обезвоживание организма. Его привезли домой и вызвали фельдшера.