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10:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Под Красноярском в лесу через 4 дня нашли 88-летнего мужчину

Мужчина лежал на опушке леса, обессиленный, но живой.

Житель села Частоостровское, 88-летний Александр Мальцев ушел из дома 7 августа. Об этом сообщали в группе «Поиск пропавших детей».

Четыре дня мужчину искали, а окрестных лесах и вдоль трасс. Было известно, что пожилой человек плохо видит и слышит. Надежды оставалось совсем мало, когда вечером 12 августа волонтёрам позвонили люди и рассказали, что видели похожего на пропавшего человека в лесу. На указанное место выехали два волонтёра и внучка. Он нашли престарелого человека, лежащего под деревом, слабого, но живого. У него было обезвоживание организма. Его привезли домой и вызвали фельдшера.

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