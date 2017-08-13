Стало известно, кого жестоко избили полицейские в кафе Павлодара

Источник: Nur.kz

Все пострадавшие — местные жители, работники крупных промышленных предприятий.

По факту нашумевшего видео с избиением посетителей кафе в Павлодаре начато специальное расследование.

Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в Сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс.

Установлено, что инцидент произошел у входа в кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями.

Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц. По данным прокуратуры, всего по делу проходят четверо полицейских.