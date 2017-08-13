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07:17 (мск), источник: Nur.kz

Стало известно, кого жестоко избили полицейские в кафе Павлодара

Прокурор Павлодара на экстренном брифинге назвал личности пострадавших в драке с полицейскими в кафе, передает «Хабар 24».

Источник: Nur.kz

Все пострадавшие — местные жители, работники крупных промышленных предприятий.

По факту нашумевшего видео с избиением посетителей кафе в Павлодаре начато специальное расследование.

Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в Сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс.

Установлено, что инцидент произошел у входа в кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями.

Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц. По данным прокуратуры, всего по делу проходят четверо полицейских.

Сотрудник батальона патрульной службы был задержан и водворен в ИВС. Ему предъявлено обвинение.

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