Стало известно, кого жестоко избили полицейские в кафе Павлодара
Прокурор Павлодара на экстренном брифинге назвал личности пострадавших в драке с полицейскими в кафе, передает «Хабар 24».
Прокурор Павлодара на экстренном брифинге назвал личности пострадавших в драке с полицейскими в кафе, передает «Хабар 24».
Все пострадавшие — местные жители, работники крупных промышленных предприятий.
По факту нашумевшего видео с избиением посетителей кафе в Павлодаре начато специальное расследование.
Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в Сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс.
Установлено, что инцидент произошел у входа в кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями.
Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц. По данным прокуратуры, всего по делу проходят четверо полицейских.
Сотрудник батальона патрульной службы был задержан и водворен в ИВС. Ему предъявлено обвинение.