В строительных организациях Красноярского края открыто 17 тыс. вакансий

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В строительные организации Красноярского края требуется порядка 17 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства труда и занятости населения.

С начала года строительные предприятия всего заявили около 26 тыс. ваканский. Это 17% от общей доли требуемых специалистов в регионе.

Основная доля вакансий приходится на рабочие профессии. В отрасли наиболее востребованы штукатуры, монтажники, каменщики, бетонщики, облицовщики, маляры, плотники, сварщики. Среди специалистов — инженеры, мастера строительных работ, геодезисты.