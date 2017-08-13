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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В строительных организациях Красноярского края открыто 17 тыс. вакансий

Наибольшая потребность в рабочих отмечена в Красноярске.

Источник: Reuters

В строительные организации Красноярского края требуется порядка 17 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства труда и занятости населения.

С начала года строительные предприятия всего заявили около 26 тыс. ваканский. Это 17% от общей доли требуемых специалистов в регионе.

Основная доля вакансий приходится на рабочие профессии. В отрасли наиболее востребованы штукатуры, монтажники, каменщики, бетонщики, облицовщики, маляры, плотники, сварщики. Среди специалистов — инженеры, мастера строительных работ, геодезисты.

Строители требуются во всех территориях Красноярского края. Наибольшая потребность отмечена в Красноярске в связи с активным развитием краевого центра.

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