Водитель автобуса рисковал жизнью пассажиров во Владивостоке (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_mtP1ik2DK0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах водитель автобуса, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выезжает на обгон через двойную сплошную. Инцидент произошел в районе Покровского парка.

Чудом машина, которая двигалась по встречной, уворачивается от автобуса, избегая тем самым ДТП.

По информации очевидцев, такой «трюк» совершил водитель 54 автобуса с номером АВ 034.

«А сколько людей могло пострадать…», — переживают они.

«Я надеюсь, что мы с вами скоро увидим сообщение, что водитель задержан, лишен прав», — выразили надежду другие.