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10:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Водитель автобуса рисковал жизнью пассажиров во Владивостоке (видео)

Грубое нарушение ПДД водителем общественного транспорта попало в объектив видеорегистратора во Владивостоке, об этом сообщает ИА «Deita.ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах водитель автобуса, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выезжает на обгон через двойную сплошную. Инцидент произошел в районе Покровского парка.

Чудом машина, которая двигалась по встречной, уворачивается от автобуса, избегая тем самым ДТП.

По информации очевидцев, такой «трюк» совершил водитель 54 автобуса с номером АВ 034.

«А сколько людей могло пострадать…», — переживают они.

«Я надеюсь, что мы с вами скоро увидим сообщение, что водитель задержан, лишен прав», — выразили надежду другие.

Виктор Бруевич.

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