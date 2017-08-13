Водитель автобуса рисковал жизнью пассажиров во Владивостоке (видео)
Грубое нарушение ПДД водителем общественного транспорта попало в объектив видеорегистратора во Владивостоке, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Грубое нарушение ПДД водителем общественного транспорта попало в объектив видеорегистратора во Владивостоке, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
На кадрах водитель автобуса, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выезжает на обгон через двойную сплошную. Инцидент произошел в районе Покровского парка.
Чудом машина, которая двигалась по встречной, уворачивается от автобуса, избегая тем самым ДТП.
По информации очевидцев, такой «трюк» совершил водитель 54 автобуса с номером АВ 034.
«А сколько людей могло пострадать…», — переживают они.
«Я надеюсь, что мы с вами скоро увидим сообщение, что водитель задержан, лишен прав», — выразили надежду другие.
Виктор Бруевич.