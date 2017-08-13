Ворующих кирпичи на машине карагандинцев сняли на видео

По словам автора видео, инцидент произошел на улице Толепова. На кадрах видно, как двое мужчин ночью перетаскивают в машину кирпичи, которые аккуратно лежали на обочине дороги. В какой то момент по улице проезжают другие автомобили. В это время мужчины прячутся за своей машиной и крутятся возле колеса. После этого снова начинают грузить кирпичи в багажник и салон авто.