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07:05 (мск), источник: Tengrinews

Ворующих кирпичи на машине карагандинцев сняли на видео

В Сети появилось видео момента кражи кирпичей на машине в ночной Караганде, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Накануне на странице shock_krg в социальной сети Instagram был опубликован ролик, где засветились предполагаемые воры.

По словам автора видео, инцидент произошел на улице Толепова. На кадрах видно, как двое мужчин ночью перетаскивают в машину кирпичи, которые аккуратно лежали на обочине дороги. В какой то момент по улице проезжают другие автомобили. В это время мужчины прячутся за своей машиной и крутятся возле колеса. После этого снова начинают грузить кирпичи в багажник и салон авто.

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