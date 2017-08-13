Турист из Англии сорвался с обрыва на берегу Байкала и погиб

60-летний турист из Англии сорвался с обрыва на берегу Байкала по пути из Листвянки в Большие коты и разбился насмерть. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Инцидент произошел 11 августа. Два друга из Англии решили доехать на поездах из Польши до Китая. Путешествие шло по плану, они пересекли большую часть России, добравшись до Иркутска. С вокзала они отправились в Листвянку, от местных жителей узнали о тропе, которая ведет в Большие Коты.

«Я шел первым, услышал крики, обернулся, Энтони покатился вниз с горы. Я пытался помочь, но ничего не вышло. Потом пробовал позвонить спасателям, но связь не ловила. Я до сих пор не могу прийти в себя и не верю в произошедшее», — цитирует «КП-Иркутск» друга погибшего.

Спасателей на место происшествия вызвали туристки, которые проходили по этой тропе. К моменту их прибытия упавший турист уже был мертв. Проводится проверка. Тело погибшего отправлено на экспертизу.

Напомним, 50-летнего жителя Омска, совершавшего поход на горной тропе хребта Хамар-Дабана, спасли сотрудники МЧС. У туриста по неизвестной причине отказали ноги, и он не смог продолжить путь. Мужчина остановился в ущелье «Чертовы ворота», где поставил палатку и решил дожидаться помощи.