Осужденная в Омске экс-участница «Дома-2» подала жалобу на приговор

В конце июля 2017 года судья Куйбышевского районного суда приговорил экс-участницу «Дома-2» Анастасию Полетаеву за незаконную банковскую деятельность к 1,5 годам лишения свободы в колонии и штрафу в 150 тысяч рублей.

Девушка воспользовалась правом на апелляцию и краткая жалоба на решение Куйбышевского райсуда подана в Омский областной суд.

Эльмира Филина, представляющая интересы Полетаевой:

— В срок обжалования была подана жалоба. Это краткая жалоба, поэтому пока она не мотивировочная. Подана с тем текстом, что не согласны с приговором суда, других пояснений в ней не даётся. Теперь будет готовиться полная жалоба (Цитата по НГС. Новости).