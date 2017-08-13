Осужденная в Омске экс-участница «Дома-2» подала жалобу на приговор
Приговоренная к 1,5 годам колонии Анастасия Полетаева не согласна с решением суда.
Приговоренная к 1,5 годам колонии Анастасия Полетаева не согласна с решением суда.
В конце июля 2017 года судья Куйбышевского районного суда приговорил
Девушка воспользовалась правом на апелляцию и краткая жалоба на решение Куйбышевского райсуда подана в Омский областной суд.
Эльмира Филина, представляющая интересы Полетаевой:
— В срок обжалования была подана жалоба. Это краткая жалоба, поэтому пока она не мотивировочная. Подана с тем текстом, что не согласны с приговором суда, других пояснений в ней не даётся. Теперь будет готовиться полная жалоба (Цитата по НГС. Новости).
Вместе с Полетаевой были осуждены и другие члены ОПГ. Антон Бабиков получил 1,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин — 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров — 1 год лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Организатор группировки Николай Трофимов был приговорен к 2 годам исправительной колонии общего режима, а Игорь Кузьмин — к 1 году колонии общего режима с штрафом 80 тысяч рублей.