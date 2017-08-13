Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Трамп: «Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация»
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
09:50 (мск), источник: Om1.ru

Осужденная в Омске экс-участница «Дома-2» подала жалобу на приговор

Приговоренная к 1,5 годам колонии Анастасия Полетаева не согласна с решением суда.

В конце июля 2017 года судья Куйбышевского районного суда приговорил экс-участницу «Дома-2» Анастасию Полетаеву за незаконную банковскую деятельность к 1,5 годам лишения свободы в колонии и штрафу в 150 тысяч рублей.

Девушка воспользовалась правом на апелляцию и краткая жалоба на решение Куйбышевского райсуда подана в Омский областной суд.

Эльмира Филина, представляющая интересы Полетаевой:

— В срок обжалования была подана жалоба. Это краткая жалоба, поэтому пока она не мотивировочная. Подана с тем текстом, что не согласны с приговором суда, других пояснений в ней не даётся. Теперь будет готовиться полная жалоба (Цитата по НГС. Новости).

Вместе с Полетаевой были осуждены и другие члены ОПГ. Антон Бабиков получил 1,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин — 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров — 1 год лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Организатор группировки Николай Трофимов был приговорен к 2 годам исправительной колонии общего режима, а Игорь Кузьмин — к 1 году колонии общего режима с штрафом 80 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Рембат» в Омске показали по китайскому телевидению
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь