В ЗКО скот заболел неизвестной болезнью

Источник: Newtimes.kz

Поголовье КРС в поселке Большой Чаган Зеленовского района ЗКО заболело месяц назад. Сейчас ветврачи пытаются установить причину возникновения шишек на теле животных и колют им антибиотики.

По словам жителя поселка Виктора Богатченко, его корова заболела в начале июля.

«Она была настолько слаба, что, когда я ее толкал, она падала. Я три недели сдаивал молоко и просто выплескивал, потому что боялись пить его. Сейчас спустя почти месяц мы кипятим молоко и только потом употребляем. Почему у нас карантин не объявляют? Ведь столько времени уже прошло, и огромное количество скота заразилось», — рассказала мужчина.

По словам пенсионера, мясо больных животных покупать никто не хочет. Местные жители предлагали говядину производителям колбасы и пельменей, но даже они не согласились скупить дешевое мясо.

Как рассказал руководитель отдела ветеринарии Зеленовского района Еспол Абдулов, на сегодняшний день в районе небольшое количество КРС заболело, однако пока точный диагноз не установили.

«Всему поголовью делают антибиотики. Самое главное, что эта болезнь излечима. Падеж скота в районе за прошедший месяц был, но сказать, что это из-за образовавшихся шишек на теле, нельзя. Что касается карантина, то пока не установлен диагноз, мы не можем объявить карантин», — объяснил руководитель районного отдела ветеринарии.