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06:35 (мск), источник: РИА Новости

В Виргинии арестовали трех человек из-за беспорядков в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в «Парке эмансипации» Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

Согласно заявлению, размещенному в Facebook полиции штата Виргиния, 21-летнему жителю Теннесси были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, 21-летнему уроженцу Виргинии предъявили обвинения в нападениях и побоях, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.

В Виргинии власти объявили режим чрезвычайного положения из-за столкновений в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По последним данным, жертвами беспорядков стал один человек, 34 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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