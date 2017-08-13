Посольство РФ в США рекомендовало россиянам избегать поездок в Шарлотсвилль

«В связи с объявленными [американскими] властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter.
В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан из-за решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807−1870 годы).
Губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, а городской совет наделил шефа полиции Эла Томаса полномочиями объявлять при необходимости комендантский час на территории города.