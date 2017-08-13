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06:36 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в США рекомендовало россиянам избегать поездок в Шарлотсвилль

ТАСС, 13 августа. Посольство России в США рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Шарлотсвилль, где в результате беспорядков и наезда автомобиля на пешеходов погиб один человек и пострадали более 30.

«В связи с объявленными [американскими] властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter.

В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан из-за решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807−1870 годы).

Губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, а городской совет наделил шефа полиции Эла Томаса полномочиями объявлять при необходимости комендантский час на территории города.

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