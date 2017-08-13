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07:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества

В Якутии из-за сбоя в сети без электроэнергии остались более 20 тысяч потребителей. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«13 августа в 02:23 по действием защиты отключилась высоковольтная линия 110 кВ “Чурапча — Хандыга”», — уточнило ведомство, добавив, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Инцидент затронул лишь бытовых потребителей, не коснувшись предприятий. Электроэнергии недополучено на величину 5 МВт.

В среду, 9 августа, на сайте администрации Краснодарского края появилось сообщение с заголовком «Энергосистема Кубани помогает Крыму». В нем отмечалось, что в некоторых районах региона вводится график временного ограничения потребления электроэнергии, чтобы перенаправить ее на полуостров. Впоследствии Минэнерго опровергло данную информацию.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Семен Брагилевский
Что-то участились аварии и сбои в электросетях Росии. Между тем это одна из самых высокооплачиваемых отраслей. У меня появились большие сомнения по поводу...
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