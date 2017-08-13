В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества

«13 августа в 02:23 по действием защиты отключилась высоковольтная линия 110 кВ “Чурапча — Хандыга”», — уточнило ведомство, добавив, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

В среду, 9 августа, на сайте администрации Краснодарского края появилось сообщение с заголовком «Энергосистема Кубани помогает Крыму». В нем отмечалось, что в некоторых районах региона вводится график временного ограничения потребления электроэнергии, чтобы перенаправить ее на полуостров. Впоследствии Минэнерго опровергло данную информацию.