Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мощный взрыв напугал жителей Иркутска утром 13 августа

Часть пользователей соцсетей отметила, что после мощного хлопка тряслись дома и «звенели» стекла.

Источник: IrkutskMedia.ru

Многие жители Свердловского района Иркутска и Иркутского района сообщили, что между областным центром и Шелеховым произошел мощный взрыв сегодня утром, 13 августа. Часть пользователей Facebook отметила, что сила взрыва была настолько сильной, что тряслись дома, а в квартирах звенели стекла, как при землетрясении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Irksib.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отметили, что никаких происшествий в это время ни в Шелехове, ни в Иркутске не зарегистрировано. В это время проводились взрывные работы на карьере в районе Максимовщины. Вероятно, данный промышленный взрыв и напугал жителей столицы Приангарья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Кухонного" боксера из Приангарья приговорили 1,5 годам тюрьмы за издевательства над женой
Турист из Англии сорвался с обрыва на берегу Байкала и погиб
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь