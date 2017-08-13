Мощный взрыв напугал жителей Иркутска утром 13 августа
Часть пользователей соцсетей отметила, что после мощного хлопка тряслись дома и «звенели» стекла.
Часть пользователей соцсетей отметила, что после мощного хлопка тряслись дома и «звенели» стекла.
Многие жители Свердловского района Иркутска и Иркутского района сообщили, что между областным центром и Шелеховым произошел мощный взрыв сегодня утром, 13 августа. Часть пользователей Facebook отметила, что сила взрыва была настолько сильной, что тряслись дома, а в квартирах звенели стекла, как при землетрясении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Irksib.
В