В МЧС опровергли информацию о падении лифта в Челябинске
Сообщения о ЧП в экстренные службы не поступали.
Сообщения о ЧП в экстренные службы не поступали.
Информацию о падении лифта с людьми в одном из домов ЖК «Пара» в Челябинске опровергли в
«ЧП с лифтом не было. Наши сотрудники выезжали проверить информацию, она не подтвердилась. Звонков в экстренные службы тоже не поступало», — рассказал начальник отдела информационной деятельности ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
В посвящённой жилому комплексу группе соцсети местные жители также выразили сомнение в том, что у лифта мог оборваться трос, поскольку через некоторое время кабина уже работала и снова возила пассажиров.
«В 16 доме скорей всего не сработали датчики, и лифт с перегрузом начал движение и в
Напомним, сообщение о ЧП с лифтом в 26-этажном доме на Краснопольском проспекте появилось вечером 12 августа: очевидцы сообщали, что на высоте третьего этажа кабина резко пошла вниз, напугав пассажиров.