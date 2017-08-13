В МЧС опровергли информацию о падении лифта в Челябинске

Информацию о падении лифта с людьми в одном из домов ЖК «Пара» в Челябинске опровергли в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«ЧП с лифтом не было. Наши сотрудники выезжали проверить информацию, она не подтвердилась. Звонков в экстренные службы тоже не поступало», — рассказал начальник отдела информационной деятельности ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

В посвящённой жилому комплексу группе соцсети местные жители также выразили сомнение в том, что у лифта мог оборваться трос, поскольку через некоторое время кабина уже работала и снова возила пассажиров.

«В 16 доме скорей всего не сработали датчики, и лифт с перегрузом начал движение и в какой-то момент резко ускорился. Обрыва не было, но людям в кабине и этого хватило. (У страха глаза велики). Не хотелось бы оказаться на их месте. Вместо того, чтобы здесь дискуссии разводить, надо подумать как инициировать полноценную проверку лифтов, а то дождемся настоящего падения», — написал один из участников обсуждения.