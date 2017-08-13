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10:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на глазах владельца сгорела машина

Причиной пожара, предположительно, стала техническая неполадка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль сгорел на глазах владельца на левобережье Красноярска. Очевидцы разместили видео происшествия в социальной сети.

Возгорание автомобиля Ford произошло 12 августа около 15:00 во дворе на улице Калинина 47К. По словам свидетеля происшествия, причиной возгорания стал не поджог, а техническая неполадка автомобиля. Салон автомобиля полностью выгорел. Владелец в это время находился рядом и пытался чинить машину. Пожарные по вызову на место ЧП приехали, но было уже поздно.

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