Спасатели Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска помогли приморцам
Самостоятельно избавиться от последствий тайфуна жители соседнего региона не смогли.
Самостоятельно избавиться от последствий тайфуна жители соседнего региона не смогли.
Хабаровск, 13 августа, AmurMedia.
Хабаровские спасатели выехали на помощь жителям Приморского края для оказания адресной помощи в устранении последствий тайфуна, которых оказалось столько, что справиться в короткий срок самостоятельно пострадавшие из соседнего региона не смогли, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на информационное подразделение Амурского спасательного центра МЧС России.
— И, конечно же, оказывали помощь населению, проводили подворовый обход. Как правило, это пожилые люди, пенсионеры, инвалиды. Складывали дрова, поправляли заборы, выносили мебель для просушки, — поделился начальник Амурского спасательного центра подполковник Алексей Шишин. Все помнят сложную ситуацию в 2013 году, когда сразу несколько субъектов федерального округа охватил масштабный паводок. Тогда спасатели получили очень хорошие навыки по ликвидации последствий такого бедствия. Наши спасатели ежегодно принимают участие в ликвидации паводка на территории Дальневосточного региона. Поэтому в целом все спасатели, которые работают сегодня в Приморском крае, имеют и практику и подготовку.