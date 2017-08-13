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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спасатели Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска помогли приморцам

Самостоятельно избавиться от последствий тайфуна жители соседнего региона не смогли.

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фотографий

Хабаровск, 13 августа, AmurMedia.

Хабаровские спасатели выехали на помощь жителям Приморского края для оказания адресной помощи в устранении последствий тайфуна, которых оказалось столько, что справиться в короткий срок самостоятельно пострадавшие из соседнего региона не смогли, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на информационное подразделение Амурского спасательного центра МЧС России.

— И, конечно же, оказывали помощь населению, проводили подворовый обход. Как правило, это пожилые люди, пенсионеры, инвалиды. Складывали дрова, поправляли заборы, выносили мебель для просушки, — поделился начальник Амурского спасательного центра подполковник Алексей Шишин. Все помнят сложную ситуацию в 2013 году, когда сразу несколько субъектов федерального округа охватил масштабный паводок. Тогда спасатели получили очень хорошие навыки по ликвидации последствий такого бедствия. Наши спасатели ежегодно принимают участие в ликвидации паводка на территории Дальневосточного региона. Поэтому в целом все спасатели, которые работают сегодня в Приморском крае, имеют и практику и подготовку.

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