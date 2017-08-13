Задержанного в Иркутске одного из самых опасных преступников РФ осудили на 23 года колонии

Источник: IrkutskMedia.ru

Забайкальский краевой суд вынес приговор одному из самых опасных преступников России, задержанному в Иркутске в 2015 году. Участника ОПГ «Осиновские» признали виновным в совершении 57-ми преступлений и приговорили к 23 годам тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, в 2000—2011 года мужчина, являясь участком банды Осинцева, совершил убийства 10-ти человек, покушение на убийство трех человек, два похищения человека. В банде так называемых «Осиновских» злоумышленник был одним из ответственных за обеспечение группировки оружием.

«В арсенале ОПГ в 2004—2007 годах имелось нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства: автоматы Калашникова, пистолеты различных модификаций, ручной противотанковый гранатомет, гранаты Ф-1 и РГД-5 и другое оружие. Кроме того, следствием доказано участие Андрея Дрюнина в более 20-ти вымогательствах, пяти разбоях и других преступлениях. Всего Дрюнин признан виновным в 57-ми преступлениях, совершенных как в составе банды, так и единолично», — говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальные годы — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан компенсировать моральный вред потерпевшим на общую сумму 8,5 млн рублей, а также материальный вред в сумме 1,2 млн рублей.