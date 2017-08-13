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09:25 (мск), источник: Восток Медиа

Джип с московскими номерами протаранил в Приморье патрульную машину

Лобовое столкновение произошло в это воскресенье, собралась внушительная пробка.

Источник: Восток Медиа

В Шкотовском районе Приморья около часа назад произошла авария с участием патрульной машины и джипа. В результате этого собралась внушительная пробка. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Land Rover с московскими номерами не уступил дорогу спецавтомобилю, который двигался с проблесковыми маячками и сиреной по встречной полосе.

По свидетельствам очевидцев, патрульная Toyota Corona ехала в направлении Шкотово. Встречные автомобилисты притормаживали и уступали дорогу полицейским. По какой-то причине водитель люксового внедорожника не успел вовремя среагировать на образовавшееся впереди препятствие или попросту не захотел пропускать «патрульку».

Свидетели уверяют, что за рулём «Лэнда» находился нетрезвый мужчина. Так это или нет, предстоит установить специалистам. Помимо водителя, в машине сидели девушка и ребёнок в детском кресле. Скорость участников ДТП была ниже средней, поэтому в аварии никто не пострадал.

На узкой дороге быстро образовалась внушительная пробка. Подбитые авто смогли освободить проезжую часть после составления схемы происшествия. В подробностях дорожного инцидента теперь разбираются коллеги экипажа ДПС.

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