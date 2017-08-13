Джип с московскими номерами протаранил в Приморье патрульную машину
Лобовое столкновение произошло в это воскресенье, собралась внушительная пробка.
Лобовое столкновение произошло в это воскресенье, собралась внушительная пробка.
В Шкотовском районе Приморья около часа назад произошла авария с участием патрульной машины и джипа. В результате этого собралась внушительная пробка. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Land Rover с московскими номерами не уступил дорогу спецавтомобилю, который двигался с проблесковыми маячками и сиреной по встречной полосе.
По свидетельствам очевидцев, патрульная Toyota Corona ехала в направлении Шкотово. Встречные автомобилисты притормаживали и уступали дорогу полицейским. По
Свидетели уверяют, что за рулём «Лэнда» находился нетрезвый мужчина. Так это или нет, предстоит установить специалистам. Помимо водителя, в машине сидели девушка и ребёнок в детском кресле. Скорость участников ДТП была ниже средней, поэтому в аварии никто не пострадал.
На узкой дороге быстро образовалась внушительная пробка. Подбитые авто смогли освободить проезжую часть после составления схемы происшествия. В подробностях дорожного инцидента теперь разбираются коллеги экипажа ДПС.