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09:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Об ущербе из-за паводка в Приморье заявило более 4,5 тысячи человек

Пока выплаты получили только 80 подтопленцев.

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23
фотографии

Владивосток, 13 августа, PrimaMedia.

Более 4,5 тысячи жителей Приморья заявили об ущербе от паводка, вызванного ливневыми дождями 7 и 8 августа. По 700 заявлениям началась работа профильного департамента. Компенсации получили 80 человек. Об этом в ходе заседания комиссии по ЧС сообщила директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, передает ИА PrimaMedia.

За прошедшие сутки оценочные комиссии обследовали 443 дома и придомовых территории. Всего же с момента введения режима ЧС в районах Приморья специальные комиссии посетили 1 885 домовладений.

«На сегодняшний день поступило 4 608 заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте и по ним идёт работа», — сообщила руководитель ведомства.

По словам Лилии Лаврентьевой, из краевого бюджета уже произведено 152 выплаты 81 приморцу на сумму 2,6 млн рублей. В регионе рассчитывают получить помощь правительства РФ. Как сообщалось ранее, уже готов проект постановления о выделении 650 млн рублей из резервного фонда российского правительства.

«Из этих средств почти 170 млн рублей будет направлено на выплату единовременной материальной помощи, более 240 млн рублей на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 млн на компенсацию за полную утрату имущества», — уточнила Лаврентьева.

По данным МЧС, на сегодняшний день все реки вернулись в свои берега. Железнодорожное транспортное сообщение в крае осуществляется в штатном режиме, энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами также восстановлено.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

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