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09:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

Спасатели сняли с крыши мужчину, находящегося в состоянии «белой горячки»

Родственники 36-летнего жителя Кунгура боялись, что он упадёт вниз.

Сотрудники кунгурской службы спасения сняли с крыши мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Спускаться он отказывался, родственники опасались, что он упадёт вниз.

Рано утром на пульт дежурного поступил звонок — местный житель сообщил, что на крыше одного из домов по улице Советская находится неадекватный мужчина. Спускаться добровольно он отказывается. На место незамедлительно выехали спасатели. Они проникли на крышу через чердачное окно и начали уговаривать мужчину спуститься вниз. После непродолжительных переговоров спасателям удалось схватить 36-летнего мужчину и затащить на чердак дома. После этого, жителя Кунгура вывели на улицу и передали в руки сотрудников скорой помощи и полиции.

Как рассказали в службе спасения, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Забрался на крышу, когда у него началась «белая горячка».

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