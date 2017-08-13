В Норильске в ДТП с внедорожником погибли мотоциклист и его пассажир

Два человека погибли в аварии в Норильске 12 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло вечером 12 августа в районе Талнах. Предварительно, 29-водитель мотоцикла «Кавасаки» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате мотоциклист и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Водитель автомобиля не пострадал. Установлено, что он был трезвым. Мотоциклист не имел водительского удостоверения и специальной экипировки, как и его пассажир.

В группе ВКонтакте также пишут, что в это день в Норильске произошло ещё одно тяжёлое ДТП — была сбита женщина, её увезли в реанимацию.

Внедорожник, попавший в аварию, по всей видимости являлся участником свадебного кортежа и был украшен как свадебная машина.