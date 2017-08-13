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09:57 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском в ДТП пострадала семья с двумя маленькими детьми

Автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Двое взрослых и двое детей обратились за медпомощью.

В субботу, 12 августа, около 08:00 часов в Крутинском районе на автодороге «Тюмень-Омск» произошло ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель при движении на автомобиле «Ниссан» в сторону Тюмени не справилась с управлением на 385 километре автодороги. Машина улетела в кювет и опрокинулась.

За медицинской помощью обратились водитель «Ниссана» и пассажиры автомобиля, среди которых 29-летний мужчина и двое мальчиков 6 и 4 лет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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