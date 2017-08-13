Под Омском в ДТП пострадала семья с двумя маленькими детьми

В субботу, 12 августа, около 08:00 часов в Крутинском районе на автодороге «Тюмень-Омск» произошло ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель при движении на автомобиле «Ниссан» в сторону Тюмени не справилась с управлением на 385 километре автодороги. Машина улетела в кювет и опрокинулась.

За медицинской помощью обратились водитель «Ниссана» и пассажиры автомобиля, среди которых 29-летний мужчина и двое мальчиков 6 и 4 лет.