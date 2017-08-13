Под Омском в ДТП пострадала семья с двумя маленькими детьми
Автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Двое взрослых и двое детей обратились за медпомощью.
Автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Двое взрослых и двое детей обратились за медпомощью.
В субботу, 12 августа, около 08:00 часов в Крутинском районе на автодороге «Тюмень-Омск» произошло ДТП.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 27-летняя
За медицинской помощью обратились водитель «Ниссана» и пассажиры автомобиля, среди которых 29-летний мужчина и двое мальчиков 6 и 4 лет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.