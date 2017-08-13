Два преступника сбежали из колонии в Приморье
ГУФСИН ищет беглецов.
ГУФСИН ищет беглецов.
Владивосток, 13 августа, PrimaMedia.
Два осужденных совершили побег из
В соответствии с ориентировкой, это два мужчина 1988 и 1976 года рождения. Особые приметы осужденного А. А.: татуировка «готика» на левой руке. У второго беглеца, А. А.: на правой голени шрам от ожога. Его приметы: высокий рост, русые волосы, овальное лицо, оттопыренные уши, голубые глаза, прямой средний нос, тонкие губы.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на местонахождение и задержание осужденных. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по их розыску и оказать содействие в установлении местонахождения осужденных», — говорится в сообщении.
Приморского управление просит сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю информацию, в случае если известно местонахождение, либо
В сообщении уточняется, что согласно ст. 129 УИК РФ в