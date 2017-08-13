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10:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Два преступника сбежали из колонии в Приморье

ГУФСИН ищет беглецов.

Владивосток, 13 августа, PrimaMedia.

Два осужденных совершили побег из колонии-поселения № 26 в Хасанском районе сегодня, 13 августа. Ведутся розыскные мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Приморскому краю.

В соответствии с ориентировкой, это два мужчина 1988 и 1976 года рождения. Особые приметы осужденного А. А.: татуировка «готика» на левой руке. У второго беглеца, А. А.: на правой голени шрам от ожога. Его приметы: высокий рост, русые волосы, овальное лицо, оттопыренные уши, голубые глаза, прямой средний нос, тонкие губы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на местонахождение и задержание осужденных. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по их розыску и оказать содействие в установлении местонахождения осужденных», — говорится в сообщении.

Приморского управление просит сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю информацию, в случае если известно местонахождение, либо какая-то информация, способная помочь розыску. Обратиться можно по телефонам: 8 (423) 2305−327, 2305−447, дежурная часть 8 (423) 2305−311 или в ближайшее отделение полиции.

В сообщении уточняется, что согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

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