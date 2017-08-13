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10:08 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик протаранил стоящий Mercedes: иномарку отбросило на встречку

На трассе Екатеринбург-Тюмень грузовик протаранил стоящий Mercedes. Иномарку отбросило на встречку, где ехал другой автомобиль. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 12 августа в 17.10 на 275 км автодороги.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Хендай» допустил наезд на стоящий автомобиль Mercedes, после чего иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной «Баргузин».

В результате ДТП серьезные травмы получили водитель и два пассажира автомобиля «Мерседес», в том числе 12-летний ребёнок. Все они госпитализированы в реанимационное отделение больницы. В момент ДТП несовершеннолетний находился на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности.

Как уточнили в ведомстве, в месте, где произошла авария ведутся ремонтные работы. Транспорт со встречных направлений пропускается поочередно. Mercedes стоял последним в колонне автомашин, ожидающего проезда. Именно в него и врезался грузовой автомобиль. Остальных участников инцидента сейчас осматривают врачи.

По данному факту инспекторами ГИБДД проводится проверка, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия. По ее результатам органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение.

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