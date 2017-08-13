СК выясняет причины гибели британского туриста на Байкале
По данным иркутских СМИ, турист сорвался со скалы во время похода по байкальскому побережью.
По данным иркутских СМИ, турист сорвался со скалы во время похода по байкальскому побережью.
ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют причины гибели 60-летнего туриста из Великобритании во время похода на Байкале, сообщили в воскресенье ТАСС в
«По данному факту начата доследственная проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», — сказали в
По данным иркутских СМИ, погибший путешествовал вместе со своим товарищем, они планировали проехать на поезде с различными остановками от Польши до Китая. Во время похода от Листвянки до населенного пункта Большие Коты по байкальскому побережью один из туристов сорвался со скалы.