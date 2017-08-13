Полтонны марихуаны накосил житель Жамбылской области

Источник: Sputniknews.kz

По информации полиции, мужчина был задержан 12 августа при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017» сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД области, национальной гвардии Казахстана и Погранслужбы КНБ.

«Вдоль реки Шу в местах произрастания дикорастущей конопли Кордайского района (в 15 километрах южнее от станции Кайнар) в момент сбора был задержан 56-летний житель Байзакского района, ранее не судим. При осмотре местности были обнаружены и изъяты серп с наслоением, восемь куч свежескошенной растительной массы со специфическим запахом дикорастущей конопли общим весом 575 килограмм», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован по статье 296 часть 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере».