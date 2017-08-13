Полтонны марихуаны накосил житель Жамбылской области
АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Полицейские с поличным задержали 56-летнего мужчину, скосившего 575 килограммов марихуаны в поле, сообщает
АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Полицейские с поличным задержали 56-летнего мужчину, скосившего 575 килограммов марихуаны в поле, сообщает
По информации полиции, мужчина был задержан 12 августа при проведении
«Вдоль реки Шу в местах произрастания дикорастущей конопли Кордайского района (в 15 километрах южнее от станции Кайнар) в момент сбора был задержан 56-летний житель Байзакского района, ранее не судим. При осмотре местности были обнаружены и изъяты серп с наслоением, восемь куч свежескошенной растительной массы со специфическим запахом дикорастущей конопли общим весом 575 килограмм», — говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован по статье 296 часть 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере».
Сам подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания.