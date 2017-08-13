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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В турецкой Аланье российская туристка впала в кому

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья, в настоящее время решается вопрос о транспортировке россиянки на родину, сообщила РИА Новости сестра туристки Надежда Гуменюк.

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. В настоящее время она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию, решается вопрос о транспортировке на родину. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.

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«Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства», — рассказала агентству сестра пострадавшей.

Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, в понедельник в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.

«Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь, загвоздка только в борте», — добавила Надежда Гуменюк.

Женщина также уточнила, что ее отпуск в Турции завершается в середине следующей недели.

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«Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с 15—16 августа, я здесь нахожусь с ребенком. Как я могу ее здесь оставить одну? Тем более документы все у меня, согласие на вывоз тоже должна писать только я. Если до этого времени не решится, а я думаю, именно так и будет, я прилечу в Россию, оставлю ребенка и полечу назад», — заявила российская туристка.

Это не первый инцидент с участием туристов из Сургута в Турции в текущем году. В мае сообщалось, что житель Югры Иван Цивка, находясь на отдыхе в Анталье, получил черепно-мозговую травму. Мужчина двое суток пробыл в коме, а очнувшись, не смог вспомнить обстоятельства происшествия. Позже он был доставлен в Сургут, где в настоящее время проходит курс реабилитации.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Сергей Костенко
МЧС уже отправило вертолёт ей на помощь???
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