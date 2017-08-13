В турецкой Аланье российская туристка впала в кому

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. В настоящее время она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию, решается вопрос о транспортировке на родину. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.
«Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и
Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, в понедельник в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.
«Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь, загвоздка только в борте», — добавила Надежда Гуменюк.
Женщина также уточнила, что ее отпуск в Турции завершается в середине следующей недели.
«Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с
Это не первый инцидент с участием туристов из Сургута в Турции в текущем году. В мае сообщалось, что житель Югры Иван Цивка, находясь на отдыхе в Анталье, получил