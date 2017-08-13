В турецкой Аланье российская туристка впала в кому

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. В настоящее время она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию, решается вопрос о транспортировке на родину. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.

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«Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства», — рассказала агентству сестра пострадавшей.

Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, в понедельник в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.

«Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь, загвоздка только в борте», — добавила Надежда Гуменюк.

Женщина также уточнила, что ее отпуск в Турции завершается в середине следующей недели.

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«Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с 15—16 августа , я здесь нахожусь с ребенком. Как я могу ее здесь оставить одну? Тем более документы все у меня, согласие на вывоз тоже должна писать только я. Если до этого времени не решится, а я думаю, именно так и будет, я прилечу в Россию, оставлю ребенка и полечу назад», — заявила российская туристка.