Полиция задержала мужчину, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво»
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила начальник
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила начальник
Полиция установила личность мужчины, который сделал ложный звонок. Им оказался 42-летний житель Калининграда, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, после исследования всех обстоятельств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказала Поставничая.
Отметим, что звонок о заминировании аэропорта поступил вечером 12 августа. Информация оказалась ложной. Из здания аэровокзала эвакуировали всех пассажиров.