Полиция задержала мужчину, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво»

Полиция установила личность мужчины, который сделал ложный звонок. Им оказался 42-летний житель Калининграда, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, после исследования всех обстоятельств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказала Поставничая.