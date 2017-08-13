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11:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция задержала мужчину, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво»

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, сообщившего о заминировании аэропорта «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Источник: Калининград.Ru

Полиция установила личность мужчины, который сделал ложный звонок. Им оказался 42-летний житель Калининграда, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, после исследования всех обстоятельств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказала Поставничая.

Отметим, что звонок о заминировании аэропорта поступил вечером 12 августа. Информация оказалась ложной. Из здания аэровокзала эвакуировали всех пассажиров. Из-за этого некоторые рейсы были задержаны.

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