Из квартиры на севере Москвы похитили более 25 миллионов рублей

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру…, где совершил кражу находившихся в сейфе 14 миллионов 400 тысяч рублей и 190 тысяч долларов США, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.