В Калининграде на ул. Магнитогорской горела баня

12 августа 2017 года в 19:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Магнитогорской. В одноэтажной деревянной бане выгорела парилка на площади семи квадратных метров. Никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и 2 единиц техники.