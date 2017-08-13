В Ингушетии при обстреле погиб полицейский
В Ингушетии неизвестные обстреляли машину сотрудника полиции, в результате происшествия от полученных травм полицейский скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.
В Ингушетии неизвестные обстреляли машину сотрудника полиции, в результате происшествия от полученных травм полицейский скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 августа. «В Назрановском районе Ингушетии, на дороге в районе села
Источник РБК в силовых структурах Ингушетии подтвердил информацию о том, что в результате обстрела погиб полицейский. «Подтверждаем эту информацию, сейчас проводится комплекс
По предварительным данным полиции, огонь велся из автомобиля «Лада-приора» белого цвета. Правоохранители отметили, что преступление было совершено на дороге, ведущей в Северную Осетию.