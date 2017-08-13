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11:28 (мск), источник: РБК

В Ингушетии при обстреле погиб полицейский

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину сотрудника полиции, в результате происшествия от полученных травм полицейский скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 августа. «В Назрановском районе Ингушетии, на дороге в районе села Али-Юрт неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину замначальника ППС Малгобека Тамбиева, в результате чего от полученных тяжелых ранений он скончался», — сказано в сообщении.

Кроме того, при обстреле была ранена восьмилетняя девочка, она получила ранение плеча.

Источник РБК в силовых структурах Ингушетии подтвердил информацию о том, что в результате обстрела погиб полицейский. «Подтверждаем эту информацию, сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поимку лиц, участвовавших в преступлении», — пояснил собеседник РБК. Он также добавил, что «девочка была госпитализирована».

Как сообщает «Интерфакс», в республике объявлен план «Перехват».

По предварительным данным полиции, огонь велся из автомобиля «Лада-приора» белого цвета. Правоохранители отметили, что преступление было совершено на дороге, ведущей в Северную Осетию.

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