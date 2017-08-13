В Ингушетии при обстреле погиб полицейский

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 августа. «В Назрановском районе Ингушетии, на дороге в районе села Али-Юрт неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину замначальника ППС Малгобека Тамбиева, в результате чего от полученных тяжелых ранений он скончался», — сказано в сообщении.

Кроме того, при обстреле была ранена восьмилетняя девочка, она получила ранение плеча.

Источник РБК в силовых структурах Ингушетии подтвердил информацию о том, что в результате обстрела погиб полицейский. «Подтверждаем эту информацию, сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поимку лиц, участвовавших в преступлении», — пояснил собеседник РБК. Он также добавил, что «девочка была госпитализирована».

Как сообщает «Интерфакс», в республике объявлен план «Перехват».