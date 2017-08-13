Петербургская маршрутка насмерть сбила французскую туристку
Туристка из Франции погибла после наезда маршрутки в
Туристка из Франции погибла после наезда маршрутки в
Инцидент произошел в Курортном районе города накануне вечером. По информации канала, женщину звали Мария Букарю. Она стояла перед автобусом справа, и отъезжавший от остановки водитель не заметил ее.
Пострадавшая получила многочисленные травмы. Медики диагностировали у нее открытый перелом правого бедра, закрытый перелом левого бедра, перелом костей таза, тупую травму живота и внутреннее кровотечение. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Поздно вечером она скончалась.
Издание «Невские новости» сообщает, что за рулем транспортного средства находился 59-летний уроженец Дагестана, который неоднократно попадался на нарушениях правил дорожного движения. В частности, его штрафовали за переезд через железнодорожные пути при закрытом шлагбауме.