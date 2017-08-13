СМИ: Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

СМИ: Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Туристка из ХМАО впала в кому на отдыхе в Турции. Как сообщает URA.ru, в первый день отпуска, 7 августа, у 34-летней женщины произошел инфаркт в Аланье.