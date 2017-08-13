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13:12 (мск), источник: Publika.md

СМИ: Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Туристка из ХМАО впала в кому на отдыхе в Турции. Как сообщает URA.ru, в первый день отпуска, 7 августа, у 34-летней женщины произошел инфаркт в Аланье.

Источник: Publika.md

По сведениям издания, в настоящее время россиянка находится в коме на искусственной вентиляции легких.

Однако в транспортировке женщины в Россию возникли сложности: турецкие авиалинии отказываются вывозить ее обычным бортом с бригадой реаниматологов, а с российскими авиалиниями вопрос по дате вылета пока не решен, сообщает РЕН ТВ.

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