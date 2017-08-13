Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Шесть правил здорового пикника
На программу «Пусть говорят» выбрали нового ведущего
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
12Растущее напряжение вокруг КНДР
12:35 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанские военные открыли огонь по нарушителям на границе с Кыргызстаном

На казахстанско-кыргызском участке границы пресечено нарушение государственной границы Республики Казахстан группой неизвестных лиц, в количестве до 15 человек, сообщили в погранслужбе КНБ РК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 12 августа около 20.00 во время несения службы по охране и защите Государственной границы пограничным нарядом погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда Регионального управления «Оңтүстік» обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем Государственную границу Казахстана с Кыргызстаном.

«Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы. В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела)», — сообщили в пресс-службе.

В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался.

«На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы Республики Казахстан, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ Республики Казахстан. Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших», — добавили в пограничной службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назарбаев посетил международный турнир по жамбы ату
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь