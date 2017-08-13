Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Шесть правил здорового пикника
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Разработчики сказали о чудовищных возможностях нового огнемета РФ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер (видео)

В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер. Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 13 августа в 3 часа ночи.

Локализовали пожар спустя час — 4 часа 06 минут, а полностью потушили — 4 часа 30 минут. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 500 кв. метров.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано 32 человека и 8 единиц техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь