В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер (видео)
В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер. Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 13 августа в 3 часа ночи.
В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер. Информация о ЧП на пульт дежурного поступила 13 августа в 3 часа ночи.
Локализовали пожар спустя час — 4 часа 06 минут, а полностью потушили — 4 часа 30 минут. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 500 кв. метров.
По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано 32 человека и 8 единиц техники.