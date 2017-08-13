На Кубани столкнулись автомобиль и мопед, трое погибли

Источник: РИА Новости

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 3 часов утра в воскресенье.

По предварительным данным ведомства, на 12-м км автодороги «Федоровская — Северская» водитель легкового автомобиля ВАЗ при попытке совершить обгон грузового автомобиля MAN не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно направляющимся мопедом.

«В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались в больнице. В автомобиле находились четыре человека, один из них госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, остальные не пострадали», — говорится в сообщении.