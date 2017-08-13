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13:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неизвестная болезнь сразила скот на западе Казахстана

АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Скот в Западно-Казахстанской области заболел неизвестной болезнью, сообщает портал «Мой город».

Источник: Sputniknews.kz

По данным портала, поголовье крупного рогатого скота в одном из поселков заболело месяц назад. У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей. Сейчас ветеринары пытаются установить причину возникновения болезни, колют животным антибиотики.

«Когда я утром хотел выгнать ее (корову — ред.) на выпас, она стала хромать, и я оставил ее дома. Подумал, может, что-то в копыто попало. Я ее связал, просмотрел все копыта, но ничего не нашел. Затем у коровы поднялась температура до 41 градуса. После этого у меня заболел теленок. Местный ветеринар выписал уколы и мазь, на которые я потратил половину пенсии. Сейчас ежедневно ветврач приходит к нам и делает им уколы», — сказал житель поселка Виктора Богатченко.

Он также добавил, что после первых симптомов корова полностью отказалась от пищи и до сих пор плохо ест. У коровы все тело покрыто шишками, которые сначала появились на ногах, а затем на шее и спине.

Руководитель отдела ветеринарии Зеленовского района Еспол Абдулов в свою очередь заявил, что на сегодняшний день в районе заболело лишь более 100 голов КРС. Точный диагноз пока не установлен.

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