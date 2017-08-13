Неизвестная болезнь сразила скот на западе Казахстана
АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Скот в
АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Скот в
По данным портала, поголовье крупного рогатого скота в одном из поселков заболело месяц назад. У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей. Сейчас ветеринары пытаются установить причину возникновения болезни, колют животным антибиотики.
«Когда я утром хотел выгнать ее (корову — ред.) на выпас, она стала хромать, и я оставил ее дома. Подумал, может,
Он также добавил, что после первых симптомов корова полностью отказалась от пищи и до сих пор плохо ест. У коровы все тело покрыто шишками, которые сначала появились на ногах, а затем на шее и спине.
Руководитель отдела ветеринарии Зеленовского района Еспол Абдулов в свою очередь заявил, что на сегодняшний день в районе заболело лишь более 100 голов КРС. Точный диагноз пока не установлен.