В Пермском крае пропала 69-летняя пенсионерка

Как рассказали в поисковом отряде «MAY-DAY», 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел. Для поисков женщины требуются волонтёры, спецтехника, беспилотники.