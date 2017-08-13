В Пермском крае пропала 69-летняя пенсионерка
Пожилая женщина отправилась в лес за грибами и не вернулась.
Пожилая женщина отправилась в лес за грибами и не вернулась.
Пожилую женщину разыскивают в городе Березники. Пенсионерка ушла в лес и не вернулась.
Как рассказали в поисковом отряде «MAY-DAY», 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел. Для поисков женщины требуются волонтёры, спецтехника, беспилотники.
Приметы женщины: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, стрижка короткая, волосы с сединой, глаза голубые. На ней были чёрные резиновые сапоги, синие спортивные штаны,