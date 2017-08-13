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17:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пропала 69-летняя пенсионерка

Пожилая женщина отправилась в лес за грибами и не вернулась.

Пожилую женщину разыскивают в городе Березники. Пенсионерка ушла в лес и не вернулась.

Как рассказали в поисковом отряде «MAY-DAY», 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел. Для поисков женщины требуются волонтёры, спецтехника, беспилотники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы женщины: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, стрижка короткая, волосы с сединой, глаза голубые. На ней были чёрные резиновые сапоги, синие спортивные штаны, светло-коричневый плащ. С собой был светло-коричневый рюкзак.

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