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16:22 (мск), источник: Newtimes.kz

Директора школы посадили за взятку в Карагандинской области

Получивший около 500 тыс тенге в виде взятки директор школы-лицея имени Юрия Гагарина в Шетском районе Карагандинской области приговорен к трем годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Согласно материалам уголовного дела, школа-лицей имени Юрия Гагарина объявила государственные закупки об оказании услуг по обеспечению горячим питанием детей из малообеспеченных семей на первое полугодие 2017 года. Сумма госзаказа — 2 миллиона 142 тысячи тенге.

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По итогам тендера было признано победителем крестьянское хозяйство «Жүнісовтер». Стороны заключили типовой договор, и школа перечислила первый платеж предпринимателю в размере 800 тыс тенге.

Директор пригласил в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него взятку — 414 тыс тенге за оказание содействия в дальнейшем сотрудничестве. Победитель тендера не стал отказывать, но пообещал заплатить в конце учебного года, в июне, то есть по окончанию срока исполнения договора.

Когда учебный год завершился, директор школы вызвал к себе домой главу крестьянского хозяйства и напомнил о взятке. Выслушав требование педагога, предприниматель ушел. Он тут же направился в антикоррупционную службу по Карагандинской области и написал заявление о вымогательстве взятки. В ходе спецоперации 55-летний директор в момент получения денег на улице возле школы был задержан. Суд признал его виновным.

Судья отметил, что не может назначить подсудимому наказание в виде штрафа, поскольку получение взятки является общественно опасным, тяжким правонарушением, связанным с подрывом авторитета государственной власти.

«Суд считает необходимым для исправления подсудимого назначить наказание в виде реального лишения свободы. Суд приговорил: признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем», — огласил приговор судья Ерлан Ушбаев.

Директору школы пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

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