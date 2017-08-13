Директора школы посадили за взятку в Карагандинской области
Получивший около 500 тыс тенге в виде взятки директор
Получивший около 500 тыс тенге в виде взятки директор
Согласно материалам уголовного дела,
По итогам тендера было признано победителем крестьянское хозяйство «Жүнісовтер». Стороны заключили типовой договор, и школа перечислила первый платеж предпринимателю в размере 800 тыс тенге.
Директор пригласил в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него взятку — 414 тыс тенге за оказание содействия в дальнейшем сотрудничестве. Победитель тендера не стал отказывать, но пообещал заплатить в конце учебного года, в июне, то есть по окончанию срока исполнения договора.
Когда учебный год завершился, директор школы вызвал к себе домой главу крестьянского хозяйства и напомнил о взятке. Выслушав требование педагога, предприниматель ушел. Он тут же направился в антикоррупционную службу по Карагандинской области и написал заявление о вымогательстве взятки. В ходе спецоперации 55-летний директор в момент получения денег на улице возле школы был задержан. Суд признал его виновным.
Судья отметил, что не может назначить подсудимому наказание в виде штрафа, поскольку получение взятки является общественно опасным, тяжким правонарушением, связанным с подрывом авторитета государственной власти.
«Суд считает необходимым для исправления подсудимого назначить наказание в виде реального лишения свободы. Суд приговорил: признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем», — огласил приговор судья Ерлан Ушбаев.
Директору школы пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.