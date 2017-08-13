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15:21 (мск), источник: Publika.md

Полиция расследует загадочную смерть супругов во Флорештах

В селе Жапка Флорештского района расследуют смерть супружеской пары. Мужчину нашли повешенным на дереве, а тело его жены со следами насилия — в доме.

Источник: Publika.md

Примерно в 11 часов в полицию Флорештского района поступило сообщение о подозрительной смерти супружеской пары 53 и 57 лет. Они проживали в селе Жапка. Пока никаких версий нет, ведётся следствие.

Детей у супругов не было. По словам соседей, скандалов в этой семье не было. Муж занимался предпринимательской деятельностью.

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