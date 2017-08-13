Полиция расследует загадочную смерть супругов во Флорештах
В селе Жапка Флорештского района расследуют смерть супружеской пары. Мужчину нашли повешенным на дереве, а тело его жены со следами насилия — в доме.
В селе Жапка Флорештского района расследуют смерть супружеской пары. Мужчину нашли повешенным на дереве, а тело его жены со следами насилия — в доме.
Примерно в 11 часов в полицию Флорештского района поступило сообщение о подозрительной смерти супружеской пары 53 и 57 лет. Они проживали в селе Жапка. Пока никаких версий нет, ведётся следствие.
Детей у супругов не было. По словам соседей, скандалов в этой семье не было. Муж занимался предпринимательской деятельностью.