Родных погибшего при стрельбе на казахстанско-кыргызстанской границе допрашивают полицейские
Полицейские допрашивают родных погибшего при стрельбе на границе в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские допрашивают родных погибшего при стрельбе на границе в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом сообщили в
В
«Двое военнослужащих заступили в наряд. Когда они стояли в наряде, приблизительно 15−20 человек сделали проем в стерильном барьере безопасности и хотели пересечь границу. В этот момент военнослужащие призвали их остановиться, однако те не послушали, а начали забрасывать их камнями. После чего были произведены предупредительные выстрелы, а затем и два выстрела в нарушителей. (…) Пуля попала в одного из них 1987 года рождения. Он являлся жителем села Жасоркен. У него была сквозная рана в голову», — сообщили в ДВД Жамбылской области.
В полиции также рассказали со слов военнослужащего, что издалека он видел машину, скорее всего они уехали на этой машине. Они забрали труп с собой, оставили его дома, а сами скрылись.
Дело зарегистрировано в ЕРДР 13 августа 2017 года по статье 380 части 1 УК РК. Наши сотрудники поехали домой к родственникам погибшего парня. Труп забрали, для проведения вскрытия. Диагноз — открытая
В Пограничной службе КНБ также рассказали некоторые детали происшествия. «Сейчас проводятся следственные мероприятия, не только нами, но и правоохранительными органами и также и по установлению личностей нападавших. Известно только одно, что раненый является гражданином Казахстана, а по остальным еще неизвестно. Это будет по итогам расследования. (…) Они забрасывали камнями, всеми подручными средствами пограничный наряд. и камни и все что под руки попадается группа 15 человек начали забрасывать наряд (два человека — Прим.автора). Конечно, они начали реагировать, сначала произвели предупредительные выстрелы», — сообщили в
Напомним, 12 августа около 20.00 на погранзаставе «Жасоркен» пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц около 15 человек не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт.