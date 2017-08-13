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15:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Теплоход врезался в опору Дворцового моста во время ночной экскурсии

Инцидент произошел в ночь на 13 августа.

Источник: РИА "Новости"

Транспортная полиция в Петербурге проверяет информацию о столкновении пассажирского теплохода «Александр Скрябин» с опорой Дворцового моста, сообщает dp.ru.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Во время экскурсии теплоход задел опору моста.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, в момент ЧП на борту возникла паника, так как спасательных жилетов для пассажиров не оказалось.

Известно, что визуальный осмотр повреждений у теплохода не выявил.

После происшествия в в полицию поступило еще одно сообщение — о нетрезвом пассажире на борту, который проявлял повышенную тревогу и вел себя некорректно.

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