Теплоход врезался в опору Дворцового моста во время ночной экскурсии
Инцидент произошел в ночь на 13 августа.
Инцидент произошел в ночь на 13 августа.
Транспортная полиция в Петербурге проверяет информацию о столкновении пассажирского теплохода «Александр Скрябин» с опорой Дворцового моста, сообщает dp.ru.
Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Во время экскурсии теплоход задел опору моста.
Известно, что визуальный осмотр повреждений у теплохода не выявил.
После происшествия в в полицию поступило еще одно сообщение — о нетрезвом пассажире на борту, который проявлял повышенную тревогу и вел себя некорректно.