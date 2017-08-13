Теплоход врезался в опору Дворцового моста во время ночной экскурсии

Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Во время экскурсии теплоход задел опору моста.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, в момент ЧП на борту возникла паника, так как спасательных жилетов для пассажиров не оказалось.