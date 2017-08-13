В Омске инкассаторская машина въехала в беляшную
Утром 13 августа в Омске произошла авария на перекрестке улиц Гусарова и Булатова. Инкассаторская «ГАЗель» столкнулась с «Ниссаном» и въехала в киоск с горячим питанием.
Утром 13 августа в Омске произошла авария на перекрестке улиц Гусарова и Булатова. Инкассаторская «ГАЗель» столкнулась с «Ниссаном» и въехала в киоск с горячим питанием.
Как выяснилось, 49-летний водитель микроавтобуса ехал по Рабиновича и не предоставил иномарке преимущество в движении. За медицинской помощью обратились 31-летний водитель «Ниссана» и его 28-летняя пассажирка, а также продавщица из киоска.