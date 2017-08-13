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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Узденском районе двое парней на мотоцикле врезались в дерево

Авария произошла в ночь с 12 на 13 августа. Мотоцикл, на котором передвигались молодые люди, съехал с дороги и врезался в дерево. Они остались живы, но получили серьезные повреждения.

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе два парня на мотоцикле серьезно пострадали в дорожно-транспортном происшествии, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла в ночь с 12 на 13 августа. Мотоцикл, на котором передвигались молодые люди, съехал с дороги и врезался в дерево. Они остались живы, но получили серьезные повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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