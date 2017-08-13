В Узденском районе двое парней на мотоцикле врезались в дерево
Авария произошла в ночь с 12 на 13 августа. Мотоцикл, на котором передвигались молодые люди, съехал с дороги и врезался в дерево. Они остались живы, но получили серьезные повреждения.
Авария произошла в ночь с 12 на 13 августа. Мотоцикл, на котором передвигались молодые люди, съехал с дороги и врезался в дерево. Они остались живы, но получили серьезные повреждения.
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе два парня на мотоцикле серьезно пострадали в
Авария произошла в ночь с 12 на 13 августа. Мотоцикл, на котором передвигались молодые люди, съехал с дороги и врезался в дерево. Они остались живы, но получили серьезные повреждения.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.