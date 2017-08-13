В Люберцах в результате взрыва бытового газа пострадал один человек

В сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области указывается, что 13 августа в 13.40 мск в дежурную часть поступила информация о «хлопке неизвестного происхождения» в гаражном кооперативе «Истра» в Люберцах.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате хлопка были разрушены три гаража.

МЧС также сообщает об одном пострадавшем. В ликвидации последствий инцидента принимали участие 24 человека и 7 единиц техники.