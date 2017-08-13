В Люберцах в результате взрыва бытового газа пострадал один человек
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В сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области указывается, что 13 августа в 13.40 мск в дежурную часть поступила информация о «хлопке неизвестного происхождения» в гаражном кооперативе «Истра» в Люберцах.
МЧС также сообщает об одном пострадавшем. В ликвидации последствий инцидента принимали участие 24 человека и 7 единиц техники.
Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал о том, что в результате взрыва бытового газа в Люберцах погиб один человек, также были разрушены три гаража. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на территории гаражного кооператива «Истра» в Люберцах по адресу: Хлебозаводский проезд, 1.