Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Разработчики сказали о чудовищных возможностях нового огнемета РФ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
16:02 (мск), источник: РБК

В Люберцах в результате взрыва бытового газа пострадал один человек

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК сообщили о взрыве бытового газа в городе Люберцы, в результате которого пострадал мужчина. «Сегодня по адресу Хлебозаводской проезд, 1, произошел взрыв бытового газа в одном из гаражей, пострадавший мужчина доставлен в больницу», — заявил РБК сотрудник пресс-службы.

В сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области указывается, что 13 августа в 13.40 мск в дежурную часть поступила информация о «хлопке неизвестного происхождения» в гаражном кооперативе «Истра» в Люберцах.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате хлопка были разрушены три гаража.

МЧС также сообщает об одном пострадавшем. В ликвидации последствий инцидента принимали участие 24 человека и 7 единиц техники.

Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал о том, что в результате взрыва бытового газа в Люберцах погиб один человек, также были разрушены три гаража. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на территории гаражного кооператива «Истра» в Люберцах по адресу: Хлебозаводский проезд, 1.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
На программу «Пусть говорят» выбрали нового ведущего
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в РФ
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь