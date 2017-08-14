В Казани в Волге выпал из лодки и утонул 79-летний мужчина
(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани в Волге утонул 79-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани в Волге утонул 79-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
Утром 13 августа поступила информация о том, что возле острова Вороний Куст напротив острова Маркиз из моторной лодки выпал мужчина. Лодка с заведенным моторам поплыла дальше, мужчина всплыл, но находится без сознания.
Прибывшие на место сотрудники ЗПСО № 2 отыскали лодку и заглушили ее мотор. В 300 метрах от берега они обнаружили тело мужчины, извлекли и передали сотрудникам полиции.