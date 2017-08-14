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11:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани в Волге выпал из лодки и утонул 79-летний мужчина

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани в Волге утонул 79-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром 13 августа поступила информация о том, что возле острова Вороний Куст напротив острова Маркиз из моторной лодки выпал мужчина. Лодка с заведенным моторам поплыла дальше, мужчина всплыл, но находится без сознания.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО № 2 отыскали лодку и заглушили ее мотор. В 300 метрах от берега они обнаружили тело мужчины, извлекли и передали сотрудникам полиции.

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