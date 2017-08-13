В полиции рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном
Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы: один из нарушителей был застрелен, остальные скрылись.
Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы: один из нарушителей был застрелен, остальные скрылись.
АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Полицейские допрашивают родных погибшего при стрельбе на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщили в
«В наряд заступили два человека Погранслужбы. Один из них замечает, как примерно 15−20 человек пытаются пересечь границу, где стоял барьер безопасности. В этот момент военнослужащий предупреждает, говорит, что проходить нельзя, нарушители начинают сопротивление. После предупредительного выстрела из автомата вверх, нарушители начинают забрасывать камнями. К военнослужащему подбегает его коллега, в этот момент первый получает ушиб головы от удара, после чего стреляет два раза по нарушителям. Одна пуля попадает в одного из нарушителей. Это, как оказалось, житель села Жасоркен, 1987 года рождения, который скончался на месте. Рана была сквозная в голову», — сообщили в ДВД.
В полиции также рассказали, что после выстрелов на поражение, нарушители скрылись в селе Жасоркен. По словам военнослужащего, получившего ушиб, он видел машину, на которой нарушители уезжали.
«При вскрытии стало ясно, что смерть наступила от открытой
Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы. Группа людей, предположительно, 15 человек, пытались незаконно пересечь границу с Кыргызстаном. В результате стрельбы один из нарушителей был ранен, он позже скончался. Другие скрылись на территории Жамбылской области.