В полиции рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном

«В наряд заступили два человека Погранслужбы. Один из них замечает, как примерно 15−20 человек пытаются пересечь границу, где стоял барьер безопасности. В этот момент военнослужащий предупреждает, говорит, что проходить нельзя, нарушители начинают сопротивление. После предупредительного выстрела из автомата вверх, нарушители начинают забрасывать камнями. К военнослужащему подбегает его коллега, в этот момент первый получает ушиб головы от удара, после чего стреляет два раза по нарушителям. Одна пуля попадает в одного из нарушителей. Это, как оказалось, житель села Жасоркен, 1987 года рождения, который скончался на месте. Рана была сквозная в голову», — сообщили в ДВД.